إغلاق مدخل دوار المدينة الرياضية للقادمين من الداخلية

وطنا اليوم-عمان:تجري أمانة عمان بالتعاون مع إدارة السير واستكمالا لأعمال إنشاء تقاطع المدينة الرياضية إغلاق لمدخل دوار المدينة الرياضية للقادم من ميدان جمال عبدالناصر ( الداخلية ) عبر شارع الملكة علياء ، اعتبارا من الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم الاثنين 20 آيار.

ووفقا لمدير الادارة المشتركة في أمانة عمان المهندس محمد الفاعوري سيتم إبقاء حركة اليمين الحر للقادم من ميدان جمال عبدالناصر ( الداخلية ) باتجاه شارع الشهيد مفتوحة أمام حركة المركبات ونقل حركة الالتفاف والدوران للقادم من دوار الداخلية الى دوار المدينة لتكون عبر إشارة المركز الثقافي الملكي .

واضاف سيتم إجراء تعديل على إشارة تقاطع شارع الشهيد مع شارع كلية الرياضة بحيث يسمح للمركبات القادمة من منطقة طارق عبر شارع الشهيد بالالتفاف لليسار عبر شارع كلية الرياضة للوصول الى ميدان جمال عبدالناصر ( الداخلية ) .

واكد المهندس الفاعوري تأمين هذه المواقع بمواد السلامة المرورية اللازمة والشواخص الارشادية التحذيرية مع تواجد رقباء السير واعوان المرور والسير .