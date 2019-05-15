تحذير جدي من الأرصاد الجوية للأردنيين

وطنا اليوم-عمان:كررت دائرة الأصاد الجوية، اليوم الإثنين، تحذيراتها للأردنيين، من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصًا وقت الظهيرة، خلال الأيام المقبلة، إذ من المتوقع أن تتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة مصدرها قادمة إفريقيا.

ونشرت الأرصاد، التفاصيل العامة للطقس على مختلف مناطق المملكة حتى الخميس المقبل.

ويوم غد الثلاثاء، فإنه بمشيئة الله ترتفع درجات الحرارة؛ لتصبح الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

أما يوم الاربعاء، فتتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة وجافة، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها؛ لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة بحوالي (5-7) درجات مئوية، وتسود أجواء حارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وحذرت الأرصاد، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وكذلك خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

ويوم الخميس، يطراً ارتفاع قليل آخر على الحرارة، وتكون الاجواء حارة في أغلب مناطق المملكة وحارة جداً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

وتشير تحليلات الأرصاد الجوية، للكتل الهوائية وحركتها إلى أن هذه الكتلة الحارة قد تصل الى ذروتها يوم الجمعة حيث من المتوقع ان تسجل العاصمة عمان حوالي 38 درجة مئوية بينما العقبة والاغوار والبحر الميت مابين 44-45 درجة مئوية.