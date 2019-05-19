الرئيسية | محليات حماد سنوفر الحماية الكافية للكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية

وطنا اليوم-اكد وزير الداخلية سلامة حماد، انه سيتم توفير الحماية الكافية للكوادر الصحية في المستشفيات الحكومية، وتأمين المخصصات المالية اللازمة في الميزانية لهذه الغاية.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير حماد ووزير الصحة بالوكالة الدكتور وليد المعاني اليوم الاحد، مستشفى الامير حمزة، بالتزامن مع الاعتصام الذي نفذته نقابة الاطباء احتجاجا على تكرار حالات الاعتداء على منتسبيها.

واطمأن وزيرا الداخلية والصحة بالوكالة يرافقهما نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس على صحة الطبيبة التي تعرضت لاعتداء أخيرا والتي ادخلت الى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت الجهات الأمنية ألقت القبض على المعتدين، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وثمن نقيب الاطباء زيارة وزير الداخلية ووزير الصحة بالوكالة والاطمئنان على الطبيبة، مؤكدا أن النقابة قدمت العديد من المقترحات لوضع حد لظاهرة الاعتداءات على الكوادر الطبية، مما يتطلب الاخذ بها وتنفيذها.

ورفع المشاركون في الاعتصام يافطات تطالب بوضع حد للاعتداءات على الاطباء والكوادر الصحية وايقاع اشد العقوبات على المعتدين.

واشار العبوس الى ان مجلس النقابة سيعمل على حل ملف الاعتداءات بكل السبل القانونية والنقابية الممكنة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر