المومني: موجة جافة إفريقية تؤثر على الأردن وحرارة 45 ببعض المناطق

وطنا اليوم ـ عمان

صرح مدير عام دائرة الارصاد الجوية المهندس حسين المومني بان آخر التحليلات العددية المتوفرة في دائرة الارصاد الجوية تشير الى تأثر المملكة اعتباراً من يوم الاربعاء القادم الموافق 17 رمضان بكتلة هوائية حارة وجافة قادمة من اواسط افريقيا تمتد عبر مصر لتؤثر على المملكة حيث من المتوقع ان ترتفع درجات الحرارة تدريجياً لتسجل في العاصمة عمان يوم الاربعاء حوالي 35 درجة مئوية وهي اعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (6-7) درجات مئوية بينما من المتوقع ان تسجل مناطق الاغوار والعقبة والبحر الميت مابين 41-43 درجة مئوية .

واضاف المومني بان التحليلات للكتل الهوائية وحركتها تشير الى ان هذه الكتلة الحارة قد تصل الى ذروتها يوم الجمعة حيث من المتوقع ان تسجل العاصمة عمان حوالي 38 درجة مئوية بينما العقبة والاغوار والبحر الميت مابين 44-45 درجة مئوية ، لذا ننصح الاخوة المواطنين من عدم التعرض المباشر لاشعة الشمس خاصة فترة الظهيرة .

واوضح المومني بانه من المتوقع ان تنحسر هذه الكتلة الحارة عن المملكة اعتباراً من يوم السبت الموافق 20 رمضان حيث من المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة بمشيئة الله .

لذا تحذر دائرة الأرصاد الجوية طيلة تأثير الكتلة الحارة من :

1. عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة خاصة في ساعات الظهيرة .