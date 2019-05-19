 وطنا نيوز -حمّاد ممازحاً المصورين : "ما بحب صوري وأنا مكشّر"
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حمّاد ممازحاً المصورين : "ما بحب صوري وأنا مكشّر"
التاريخ : 19-05-2019 05:41:39 المشاهدات: 1584

وطنا اليوم ـ عمان ـ حمزه المرعب الصقور

مازح وزير الداخلية سلامة حمّاد الزملاء المصورين الصحفيين ظهر الأحد عقب زيارته لمستشفى الأمير حمزة.

حمّاد قال أثناء التقاط الصور له وهو يهم بمغادرة المستشفى "ما بحب صوري وأنا مكشّر".
وكان الوزير زار مستشفى حمزة وعاد الطبيبة المعتدى عليها، بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة الأطباء.
ويوصف حماد بأنه وزير داخلية خشن، وعادةً ما تُلتقط الكاميرات صوراً له وهو عابس الوجه.

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