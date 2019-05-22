الرئيسية | محليات وزير التربية يتابع الاعتداء على معلم بمدرسة تبنة

تابع وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني حادثة الاعتداء التي تعرض لها اليوم الاحد، أحد معلمي مدرسة تبنة الثانوية للبنين التابعة لمديرية تربية الكورة.

واطمأن الدكتور المعاني خلال اتصال هاتفي مع مدير التربية والتعليم للواء الكورة على صحة المعلم، الذي نقل إلى مستشفى الامير راية وغادرها بعد اجراء الاسعافات الاولية اللازمة له، مؤكدا رفض الوزارة التام لكل أشكال الاعتداء على الزملاء المعلمين، أو التطاول عليهم والإساءة إليهم ، وحرصها على صون كرامتهم وهيبتهم باعتبارهم أصحاب رسالة نبيلة.

وقال، إن الوزارة ستلاحق المعتدين قضائياً ولن تتنازل عن حقها في هذه القضايا حتى لو تنازل المعلم عن حقه الشخصي.

ووجه الوزير المعاني بتشكيل لجنة من الوزارة لدراسة أسباب مثل هذه الحوادث، والتقدم بتوصيات تبين الإجراءات التربوية وغيرها التي تحد من تكرارها.بترا

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