الرئيسية | محليات الأمانة تضع اللمسات النهائية لمشروع تطوير شارع الملك غازي وسط البلد

أنهت امانة عمان الأعمال الإنشائية من مشروع إعادة تأهيل شارع الملك غازي وسط العاصمة عمان الممتد من بداية شارع الشابسوغ وحتى شارع الملك حسين.

وتعمل كوادر الامانة حاليا في الشارع على وضع اللمسات الجمالية والتشطيبات النهائية من اعادة التأهيل بهدف تنشيط الحركة التجارية والسياحية مع الاخذ بالاعتبار الطبيعه التراثية لوسط المدينة وضمان ديمومة التناغم مابين الأصالة والحداثة في قلب العاصمة.

وبدأ الشارع يشهد حركة نشطة للمارة لاسيما في ساعات مابعد الإفطار.

وشملت أعمال تأهيل الشارع وفقا لمديرة دائرة الاشراف والمشروعات المهندسة سوسن حداد إنشاء مظلات ومقاعد انتظار للركاب والمارة، واعمال بلاط الأرصفة الحجري، وأعمال البنية التحتية كاملة من شبكات تصريف مياه امطار وطبقات تحسينية اسفل بلاط الشارع، وأعمال الأحواض الزراعية والأعمدة الحجرية، وأعمال إنارة للشارع، مع أعمال التحسينات للأدراج وللجدار الاستنادي بمدخل الشارع من جهة شارع الملك حسين، وأعمال القصارة للجدران القائمة.

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