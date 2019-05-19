اجواء معتدلة الحرارة اليوم وغدا

تكون الاجواء اليوم معتدلة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية ترتفع درجات الحرارة قليلا غدا الاثنين مع بقاء الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم الثلاثاء وتسود أجواء حارة نسبياً في معظم مناطق المملكة، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 28 و 14 درجة مئوية، والمناطق الشمالية 28 و 15، والمناطق الجنوبية 25 و 12، فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 36 والصغرى 21 درجة مئوية.