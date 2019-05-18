الاعتداء على الدكتورة روان سامي صرخة توقظ النخوة لمواجهة الاشرار

كتبت الطبيبة روان سامي التي تعرضت لاعتداء خلال عملها في مستشفى الامير حمزة قبل يومين رسالة حارقة ومؤثرة جدا بخصوص حادثه الاعتداء الغاشم التي تعرضت لها. ننشرها كاملة من دون تحرير…

وطنا اليوم- تعرضت الطبيبة المقيمة في مستشفى الامير حمزة الى اعتداء غاشم من قبل احد الاشرارالذي حملها مسؤولية عدم وجود سرير في قسم العناية وقام بتسديد ضربة لوجهها اسقطتها على الارض واحدثت نزيف في انفها، اليوم الدولة بكل اركانها مطالبة بوضع حد لمثل هذه التصرفات الرعناء بقوة القانون، واليكم ما كتبته الطبية المقيمة روان سامي......انا مو معينه بالصحه ولا غيره انا ما درست على حساب حد ولا اشتريت شهادتي . انا تعبت وانا بالطريق الصحراوي رايحه جاي عالجامعه سهر ليالي وتعب ودموع الله اعلم فيها … الله اعلم بابا كيف كان يوفر قسطي وقديه كان يتعب ليخليني ما احتاج اشي . انا حياتي بين الكتب ، الناس بتطلع تسهر تنبسط وانا سهرانه بدرس … انت صايم وبدك تروح تنام انا صايمه وبداوم دوامي عادي ما نقص ولا ساعه ولازم بس اروح ادرس !

انا مو إنسانه سيئه وعمري ما تعاملت مع حد بسوء ،انا كنت اتعامل مع المرضى كانهم اهلي . عمري ما تعاملت مع حد بفوقيه شو مكان مستواه التعليمي او وظيفته .

انا دخلت تخصص جراحة عامه مع العلم ندرة الطبيبات بهاد التخصص ، مشان اخدم بنات بلدي بالتحديد الي بعانو من مشاكل جراحيه محرجه متل مشاكل الثدي او الشرج . حتى ما تيجي بمراحل متاخره مشان الخجل تكشف قدام طبيب ذكر .

بتعرف شو يعني ادرس طب ٧ سنين واتخصص ٥ سنين بدون راتب …

انا يا جماعه مو بمكان أدافع عن حالي … انا طبيبه بشتغل بدون راتب اه بدون راتب انا تأمين ما عندي بالمستشفى الي بشتغل في ولا بغيره .. انا بداوم كل يوم من الساعه ٨-٤ وكل تلت ايام بناوب لمدة ٣٢ ساعه اه ٣٢ ساعه بعيد عن اهلي بدون راتب …

اهلي ناس مسالمين وبسيطين ، ليش اشوف دموع ابوي وامي وندمهم اني درست طب وهم بتفرجو على وجهي وهو وارم من الكدمه وفي بانفي سداده مشان النزف ؟ ليه … ليه يتم الاعتداء على بنتهم الي بتسهر ليل نهار بالمستشفى بعيد عنهم مشان تقدم للناس رعايه …

انا تم الاعتداء علي بنهار رمضان وانا على رأس عملي من قبل مرافقين مريض لعدم توفر سرير عناية مركزه وهو شي خارج عن ايدي . تم الاعتداء علي لفظي بطريقه مهينه من قبل مرافقة المريض اضطرني لطلب code white وطلب الأمن ، لأفاجأ بعدها ببوكس على وجهي من قبل مرافق اخر ادى لإسقاطي أرضا مع نزف من الأنف .

انا قبل كل هاد إنسانه ، انا أنثى قبل اكون طبيبه يا جماعه انا بنت !!! انا أنثى !!! … انا ممكن اكون اختك او مرتك او بنتك … انا بنت انضربت بدون اي حق … انا ما اعتديت على حد انا تمت إهانتي بطريقه سيئه …

انا بناشد كل الجهات بالبلد .. انا بناشد جلالة الملك والملكه … بناشد دولة رئيس الوزراء … بناشد معالي وزير الصحه .. بناشد نقابة الأطباء… بناشد عطوفة مدير المستشفى … رئيس قسمي …بناشدالاخصائيين … بناشد زملائي الاطبا … انا بترجاكم .. انا تعرضت لأذى نفسي

وجسدي سيء … انا املي فيكم وبرب العالمين كبير “