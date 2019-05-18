الأردن يشارك باجتماع الدورة72 لجمعية الصحة العالمية

وطنا اليوم ـ عمان

يرأس وزير الصحة الدكتور سعد جابر الوفد الأردني المشارك في اجتماع الدورة72 لجمعية الصحة العالمية واجتماع وزراء الصحة في دول اقليم شرق المتوسط، واجتماع مجلس وزراء الصحة العرب التي تعقد في جنيف خلال الفترة من 19 -28 أيار .

ويضم الوفد الأردني امين عام المجلس الصحي العالي الدكتور محمد الطراونه ومندوب الأردن الدائم في جنيف السفير سجا المجالي ومسؤول الملف الصحي في المندوبية عدي القرالة.

وقالت وزارة الصحة في بيان ان اجتماع الدورة 72 لجمعية الصحة العالمية يناقش قضايا حول الصحة والبيئة وتغير المناخ واتاحة الادوية واللقاحات ومتابعة المسائل ذات الصلة بمقاومة مضادات الميكروبات والوقاية من الامراض غير السارية ومكافحتها وانهاء مرض السل.