مصدر في وزارة الداخلية يستغرب تصريحات نقيب الاطباء

وطنا اليوم ـ عمان

استغرب مصدر في وزارة الداخلية ، تصريحات نقيب الاطباء التي نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والمتعلقة بدور وزارة الداخلية في حماية الاطباء ومنع الاعتداءات عليهم اثناء تاديتهم لاعمالهم في المستشفيات والمراكز الصحية.

وقال المصدر ان وزارة الداخلية تولي هذا الموضوع اهتماما خاصا وعناية فائقة موضحا ان الوزارة وبتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء تعاملت مع حادثة الاعتداء التي وقعت مؤخرا على طبيب وطبيبة في مستشفى حمزة بمنتهي المسؤولية حيث تم التواصل بين وزيري الداخلية والصحة على الفور ومنذ بداية الاعتداء وتم زيادة عدد الكوادر الامنية والحراسات في المستشفى ومتابعة القضية من قبل وزارة الداخلية والامن العام حتى تم القاء القبض على المعتدي واحالته للجهات المختصة.

واضاف المصدر في هذا الاطار ان وزارة الداخلية تابعت كذلك الاعتداء الذي حصل على طبيب في احد مستشفيات الزرقاء مؤخرا وتم القاء القبض عليه واحالته للجهات المختصة.