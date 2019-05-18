 وطنا نيوز -كسر أضلع طبيب أسنان بعد تعرضه للضرب من مراجع
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كسر أضلع طبيب أسنان بعد تعرضه للضرب من مراجع
التاريخ : 18-05-2019 06:52:22 المشاهدات: 465

وطنا اليوم ـ عمان

استنكرت نقابة أطباء الأسنان الاعتداء الذي تعرض له احد منتسبيها من قبل أحد المراجعين لمركز طب اسنان في عمان.

وقالت النقابة في بيان لها مساء السبت إن المراجع تهجّم على الطبيب في مكان عمله وانهال عليه بالضرب المبرح، ما أدى إلى كسر عدد من أضلع قفصه الصدري استدعى على إثره الدخول إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ودعت النقابة إلى موقف حازم لوقف سلسلة الاعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه اهانة الجسم الطبي.

واطمأنت النقابة على صحة الطبيب، كما خاطبت الحاكم الاداري ومدير الامن العام وطالبت بسرعة القبض على المعتدي واتخاذ الاجراءات الفورية الرادعة.

واكد الناطق الاعلامي باسم النقابة د عمر القواسمي على ضرورة تعديل التشريعات الناظمة لضمان وجود نصوص قانونية تحمي الطبيب وتغليظ العقوبة على المعتدين تؤدي إلى ردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على الطبيب او الطاقم الطبي. 

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