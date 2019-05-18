القوات المسلحة تحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا

وطنا اليوم ـ عمان

احبطت القوات المسلحة في المنطقة المنطقة العسكرية الشمالية احباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية وعلى واجهة إحدى وحداتها، تمكنت، صباح السبت، من احباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات وذلك ضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية.

واضاف المصدر : تم تطبيق قواعد الإشتباك، بعد مشاهدة شخصين يحاولان الإقتراب من الأراضي الأردنية، مما أدى إلى تراجعهم باتجاه العمق السوري, وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الاكياس تحوي على(406000) حبة نوع كبتاجون، و (10000) حبة ترامادول، و(18192) حبة كبسول جاليكا، و(13550) حبة كبسول باليركا، تم تحويلها إلى الجهات المختصة.