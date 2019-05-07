إرادة ملكية سامية بالموافقة على أنظمة وزارتي الإدارة المحلية والاقتصاد الرقمي والريادة

وطنا اليوم ـ عمان

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على أنظمة وزارتي الإدارة المحلية والاقتصاد الرقمي والريادة.

وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على نظام تولي وزير الإدارة المحلية مهام وزير الشؤون البلدية وصلاحياته لسنة 2019، ونظام تولي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مهام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصلاحياته لسنة 2019.

ويأتي النظامان في ضوء تعيين وزير الإدارة المحلية ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، ولتحديد الوزير الذي يتولى المهام والصلاحيات التي كانت مخولة لوزير الشؤون البلدية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.