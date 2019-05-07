 وطنا نيوز -الأطباء يعتصمون غداً أمام مستشفى حمزة رفضاً للاعتداء عليهم
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الأطباء يعتصمون غداً أمام مستشفى حمزة رفضاً للاعتداء عليهم
التاريخ : 18-05-2019 02:38:32 المشاهدات: 1599

وطنا اليوم ـ عمان

أعلنت نقابة الأطباء، اليوم السبت، عن وقفة احتجاجية لمنتسبيها لرفض الاعتداء عليهم وتضامنا مع الذين تعرضوا له مؤخراً.

وبحسب بيان صادر عن النقابة، فإن الوقفة الاحتجاجية ستقام غد الأحد، الساعة الواحدة ولغاية الثانية ظهراً، أمام الباب الرئيسي لمستشفى الأمير حمزة”.
وأضاف البيان: "تأتي هذه الخطوة كواحدة من سلسلة إجراءات اتخذتها وستتخذها النقابة لحل هذه الظاهرة”، ومتابعاً: "إننا اذ ندعو جميع الزميلات والزملاء إلى المشاركة (باستثناء اطباء اقسام الطوارئ)، فإننا نؤكد بأن ملف الاعتداءات يحمل صفة الأولوية القصوى وبأننا سنعمل عليه بكل السبل القانونية والنقابية الممكنة”.

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