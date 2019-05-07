الأطباء يعتصمون غداً أمام مستشفى حمزة رفضاً للاعتداء عليهم

وطنا اليوم ـ عمان

أعلنت نقابة الأطباء، اليوم السبت، عن وقفة احتجاجية لمنتسبيها لرفض الاعتداء عليهم وتضامنا مع الذين تعرضوا له مؤخراً.

وبحسب بيان صادر عن النقابة، فإن الوقفة الاحتجاجية ستقام غد الأحد، الساعة الواحدة ولغاية الثانية ظهراً، أمام الباب الرئيسي لمستشفى الأمير حمزة”.