الرئيسية | محليات حملة موسعة ضد المطلوبين للتنفيذ القضائي

وطنا اليوم-نفذ العاملون في مختلف أقسام إدارة التنفيذ القضائي حملة موسعة للبحث عن المطلوبين بقضايا مالية وجنائية مختلفة حيث تمكنوا خلال الأسبوع الماضي وخلال تلك الحملة من إلقاء القبض على ٥٨٩ مطلوبا عن ١٢١٩ قضية، وكان أبرز من تم إلقاء القبض عليهم شخص بحقه ٢٤ طلبا متوار عن الأنظار منذ فترة زمنية، كما ألقي القبض على أربعة أشخاص مطلوبين عن ٣٥ طلبا قضائيا، عن مبالغ مالية بلغت في مجموعها ٦٠٤ آلاف دينار.

وبحسب الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام فإن الجهود المستمرة في متابعة الأشخاص المطلوبين والتي ينفذها العاملون في إدارة التنفيذ القضائي، ومن خلال شعبة المتابعة في الإدارة ومختلف الأقسام المنتشرة في المملكة، وخلال الاسبوع الماضي ، قد أدت إلى إلقاء القبض على ٥٨٩ شخصا من المطلوبين بعدة طلبات للجهات القضائية عن قضايا مالية كبيرة وجزائية.

وأوضح الناطق الإعلامي أن جهود المتابعة قد أسفرت عن إلقاء القبض على أشخاص من بينهم مطلوبون متوارون عن الأنظار منذ فترة زمنية، أبرزهم شخص بحقه ٢٤ طلبا، وآخر بحقه ١٨ طلبا، وشخص ثالث بحقه ١٦ طلبا.

وأكد الناطق الإعلامي أن الحملة على الاشخاص المطلوبين قضائيا ستستمر إنفاذا لأحكام القضاء، وفي سبيل المساهمة في تحقيق العدالة، ورد الحقوق لأصحابها، داعيا كافة الإخوة المواطنين التحقق بشكل دوري وعبر نوافذ الخدمة المختلفة التي توفرها إدارة التنفيذ القضائي فيما إذا كان بحقهم أية طلبات قضائية، والمسارعة بمراجعة الجهات القضائية الطالبة للحصول على كف الطلب وفق الأصول القانونية.

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