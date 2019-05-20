الحجاج يرفضون صك الصلح مع الصحفي عمر كلاب

وطنا اليوم-عمان:اصدرت مجموعة من ابناء عشائر الحجاج بيانا عبروا من خلاله رفضهم لصك الصلح الصلح مع الصحفي عمر كلاب

وتاليا نص البيان كما ورد:

بيان …

الحجاج يرفضون صك الصلح المبرم مع الصحفي عمر كلاب

( بيان بخصوص رفض صك الصلح المبرم ما بين آل حمد الحجاج والمدعو عمر كلاب بموافقة معظم آل حمد الحجاج وبمباركة وموافقة الغالبية العظمى من #الشعب_الأردني )

بادئٍ ذي بدء نرفع خالص التقدير لكل من يساهم بإصلاح ذات البين ونخص بالذكر الذوات الذي قاموا بهذا الصلح وعلى رأسهم الشيخ حجاج الباجس والشيخ سامي الجدعان والشيخ كامل الخليل فهم أهلّ للعفو والتسامح كما هم بقية أبناء حمد الحجاج ..

إلا أننا نحن الموقعين بأسمائنا أدناه نستميحكم عذراً اذا ما أبدينا رأينا بإلإمتعاض والاعتراض على ما ورد بصك الصلح بما ينقصه من أركان يقوم عليه الصلح الكامل وعودة الجيرة وحقها الى مجاريها .

فقد غفل الصك نقاط أظهرت عدم العدالة فيه ، وتجلت بما يلي :

– عدم الإشارة في نصك الصك بما يوجب على المدعو عمر كلاب الإعتذار بأي صورة عما بدر منه تصريحات تثير النعرة على مستوى الوطنية .

– عدم الإشارة في نص الصك بما يوجب المدعو عمر كلاب عما إدعاه كذباً و زوراً بأن تعرض لهجوم كاسح بالاسلحة النارية وقد عكس صورة غير حسنة عن أبناء الحجاج عامة والحمد خاصة .

– عدم إعتذار المدعو عمر كلاب عن ما بدر من أقاربه من إساءة وتهجم ونعت لعشيرة الحجاج بألفاظ نابية مسيئة وجارحة من خلال إعلانهم للنفير عبر مواقع التواصل الإجتماعي الاجتماعي ، فيجب عليه الاعتذار عنهم والتعهد بعدم الإساءة بأي وسيلة إعلامية من جديد وبشكل مباشر .

– عدم تعهد المدعو عمر كلاب وأبناءه بعدم تكرار إسائتهم.

وعليه ، بنى معظم أبناء عشيرة الحمد الحجاج بأن هذا الصلح منقوص وغير مقبول وفيه عدم عدالة ونصرة للمعتدي ولا يليق بهم ولا يرتقي لمستوى الصلح المنشود ، وبغير تصحيح صك الصلح والعمل على إعادة بناءه بتنفيذ النقاط والملاحظات المذكورة أعلاه سيجدون أنفسهم في حل من هذا الصلح وقد حمى الصلح طرفاً دون آخر الأمر الذي يدعو الى تنامي الضغينة حتى يقع ما يحمد عقباه من جديد.