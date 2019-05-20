ولي العهد: رحل جدي وأنا صغير شاركوني من أثّر في حياتكم ؟

وطنا اليوم-عمان:نشر سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، صورة على حسابه الخاص عبر انستغرام مع جده، المغفور له بإذن الله الملك الحسين طيب الله ثراه.

وعلق سموه على الصورة: "في طيّات الحياة هناك أشخاص تركوا بصمة لا تُنسى ولهم جُلّ التقدير والمحبة:

‎يفرض الحب نفسه على الذاكرة... رحل جدي وأنا صغير السن، ومع ذلك أتذكر تفاصيل وقتي معه بوضوح شديد واشتياق أكبر. كان مثالاً للرجولة التي لا تتنافى مع الحنان والعطف والعطاء. تلك الرجولة التي لا تقاس بالحزم فقط بل بحجم الحب والتفاني لخدمة هذه الأرض الطيّبة. أذكر لهفتي عليه وكيف كانت تضحك عيناه فرحا لرؤيتي. وهكذا كان مع كل أحفاده وجميع أبناء وبنات هذا الوطن. ترك بصمته في كل مكان وفي حياة كل جيل عاش حقبته وكل جيل عاش من بعده. الله يرحمك يا جدي وينور عليك.

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