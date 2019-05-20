الرئيسية | محليات توضيح هام حول دوام مدارس الشونة الجنوبية اثناء الامتحانات

وطنا اليوم-عمان:قرر مدير التربية والتعليم للواء الشونة الجنوبية الدكتور خلف الحشوش وبتفويض من الأمين العام تقديم دوام المدارس اثناء الامتحانات نظرا لارتفاع درجات الحرارة. وقال أنه حرصا على سلامة الطلبة سيكون دوام المدارس اعتباراً من يوم الأحد المقبل الفترة الصباحية (الطلاب) الساعة الثامنة صباحا والهيئة الإدارية والمعلمين الساعة السابعة والنصف صباحا والفترة المسائية (الطلاب) الساعه العاشرة صباحا والهيئة الإدارية والمعلمين الساعة التاسعة والنصف صباحا راجيا التقيد التام من الجميع بتعليمات الامتحانات المدرسية.

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