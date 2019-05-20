وزير الصحة: الاعتداء على الكوادر الطبية مرفوض

وطنا اليوم-عمان:اكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر رفض الاعتداء على كوادر الوزارة اثناء تأدية واجبهم المهني والانساني .

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الجمعة الطبيبة الراقدة على سرير الشفاء في مستشفى الامير حمزه إثر الاعتداء عليها يوم امس الخميس اثناء قيامها بواجبها.

وقال ان الاعتداء على الكوادر في اي من مواقع العمل مرفوض ومدان ليس من الوزارة فحسب وانما من المجتمع كذلك، مضيفا أن الوزارة تلاحق المعتدين وتخاطب الجهات المعنية مباشره لاتخاذ المقتضيات القانونية بحقهم.

واكد ان الاعتداء على الكوادر اثناء تأدية واجبهم يمثل خروجا على القانون وقيم المجتمع وعاداته وتقاليده التي تقدس العمل وتحترم من يؤدونه وبالتالي فأنه لا تهاون ازاء اي اعتداء.

وتفقد الدكتور جابر سير العمل في المستشفى وجال في اقسامه للاطلاع على الخدمات المقدمة فيها والوقوف على الاحتياجات مثلما استمع الى المرضى على اسرة الشفاء والمراجعين ومدى الرضا عن الخدمة التي يتلقونها.

واوعز الدكتور جابر الى الاهتمام بالتدريب للعاملين في قسم جراحة القلب والقسطرة وتوسعة هذا القسم بزيادة عدد الاسرة فضلا عن تزويده بالأجهزة التي يحتاجها .