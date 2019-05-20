العدوان: يا حيف.. تسقط هذه الحكومة التي أشبعتنا أكاذيب

وطنا اليوم-عمان:هاجم وزير الاعلام الاسبق ، طاهر العدوان، حكومة الدكتور عمر الرزاز على خلفية توقيف النائب السابق هند الفايز، مطالبا باسقاط الحكومة.

وقال العدوان في منشرو له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "ما هي الرسالة التي استهدف بها اعتقال هند الفايز بهذه الطريقة الفجة التي لا سابق لها في تاريخ البلد تجاه امرأة حرة وابنة مناضل كبير وشيخة من بني صخر؟ هل هي موجهة لترهيب الحراك العشائري أم لترهيب كل أردني يمارس حريته وفق الدستور؟".