 وطنا نيوز -العدوان: يا حيف.. تسقط هذه الحكومة التي أشبعتنا أكاذيب
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العدوان: يا حيف.. تسقط هذه الحكومة التي أشبعتنا أكاذيب
التاريخ : 17-05-2019 04:49:19 المشاهدات: 4109

وطنا اليوم-عمان:هاجم وزير الاعلام الاسبق ، طاهر العدوان، حكومة الدكتور عمر الرزاز على خلفية توقيف النائب السابق هند الفايز، مطالبا باسقاط الحكومة.
وقال العدوان في منشرو له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "ما هي الرسالة التي استهدف بها اعتقال هند الفايز بهذه الطريقة الفجة التي لا سابق لها في تاريخ البلد تجاه امرأة حرة وابنة مناضل كبير وشيخة من بني صخر؟ هل هي موجهة لترهيب الحراك العشائري أم لترهيب كل أردني يمارس حريته وفق الدستور؟".
وتابع، "الرسالة فاشلة ومستهجنة وتدل على النزق واللامسؤولية. أما حجة الاعتقال فهي واهية وتُستخدم فقط ضد الأردنيين الأحرار في هذه الأيام، تسقط هذه الحكومة التي تسمح بمثل هذا العمل المدان. حكومة شبعتنا اكاذيب "وتعمل من البحر مقاثي".. ضبوا حالكم ..يا حيف!".


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