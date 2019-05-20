وزير العمل: هذا المعيار الوحيد للوظائف القيادية

وطنا اليوم-عمان: أكد وزير العمل نضال البطاينة أن المعيار الوحيد للوظائف القيادية هو الكفاءة والمؤهلات والقدرة على التطوير المستمر.

وقال البطاينة عقب صدور الإرادة الملكية بالموافقة على النظام الجديد للتعيين على الوظائف القيادية، إن هذا نظام جاء لتأكيد وضمان أحقية جميع الأردنيين في تولي الوظائف القيادية كأمناء عامين ومدراء عموم وغير ذلك من وظائف قيادية.

وأضاف البطاينة بأن النظام المعدل لن يتضمن أي استثناءات غير تلك التي جاءت في النظام بالنص ولأسباب واضحة، مشيراً إلى أن النظام الجديد نص على الاعلان المفتوح كآلية حصرية للاختيار والتعيين ولم يعد بمقدور أي من كان ترشيح أي شخص لمجلس الوزراء دون التقدم للإعلان والخضوع لاجراءات الفرز والتقييم الفني ومن ثم مقابلة اللجنة الوزارية لمن اجتاز فقط جميع المراحل.