الملك يرعى المجلس العلمي الهاشمي الثاني والتسعين

وطنا اليوم-عمان:رعى جلالة الملك عبد الله الثاني، الجمعة، المجلس العلمي الهاشمي الثاني والتسعين، الثاني لهذا العام بعنوان "أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه"، والذي تعقده وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

وزارة الأوقاف دأبت في شهر رمضان من كل عام، على إقامة المجالس العلمية الهاشمية، تحت الرعاية الملكية السامية، حيث تستضيف ثلة من العلماء والمفكرين والمختصين من العالمين العربي والإسلامي، إضافة إلى علماء من الأردن، يتناولون فيها مواضيع متعلقة بقضايا الأمة المختلفة.