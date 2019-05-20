 وطنا نيوز -الملك يرعى المجلس العلمي الهاشمي الثاني والتسعين
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الملك يرعى المجلس العلمي الهاشمي الثاني والتسعين
التاريخ : 17-05-2019 03:21:33 المشاهدات: 1565

وطنا اليوم-عمان:رعى جلالة الملك عبد الله الثاني، الجمعة، المجلس العلمي الهاشمي الثاني والتسعين، الثاني لهذا العام بعنوان "أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه"، والذي تعقده وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

وزارة الأوقاف دأبت في شهر رمضان من كل عام، على إقامة المجالس العلمية الهاشمية، تحت الرعاية الملكية السامية، حيث تستضيف ثلة من العلماء والمفكرين والمختصين من العالمين العربي والإسلامي، إضافة إلى علماء من الأردن، يتناولون فيها مواضيع متعلقة بقضايا الأمة المختلفة.

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