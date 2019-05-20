أهالي الزرقاء يشكون غياب الرقابة على الأسواق وصلاحية السلع

وطنا اليوم-عمان:دعا العديد من المواطنين في الزرقاء الجهات المختصة بتكثيف جولاتها الرقابية والتفتيشية على المحلات التجارية والمولات خصوصا تلك التي تقوم بعمل العروض التجارية والتخفيضات على أسعار بعض المواد الغذائية لتسويقها وتحقيق الأرباح .

وبين المواطن خالد خازر ان هناك ارتفاعا في أسعار الخضار والدجاج وغياب للرقابة على المحلات والمولات التي تقوم بعمل عروض على المواد الغذائية التي تسوقها في شهر رمضان المبارك ، كما ان ما يعرض عبارة عن مواد تكون مكدسة لسنوات في المستودعات ولا يعرف مدى صلاحيتها الحقيقية للاستهلاك بالرغم من وجود تاريخ صلاحية عليها .

وأشار الموظف محمود حسن الى غياب الرقابة على أسعار الخضار والدجاج التي تشهد ارتفاعا غير مبرر في شهر رمضان المبارك ،إضافة الى ان بعض تجار الخضار يلجؤون الى تقليل كمية الخضروات الورقية ( نعنع ، بقدونس ، جرجير ...) لتحقيق المزيد من الأرباح على حساب حقوق المواطنين .

من جهته قال مدير غرفة تجارة الزرقاء حسن الغويري ان كافة المواد الغذائية متوفرة في محلات ومولات وأسواق الزرقاء وبأسعار في متناول جميع المواطنين ، مشيرا إلى ان المنافسة بين المحلات التجارية والمولات تدفعها الى القيام بعمل عروض على المواد التي تقوم بيعها في لتسويق أكبر قدر ممكن من بضائعها ، الأمر الذي ينعكس إيجابا لمصلحة المواطنين .

وبين الغويري ان الغرفة ومن خلال اتصالاتها مع تجار الجملة في الزرقاء ومراقبة الحركة التجارية تؤكد أن المواد الغذائية متوفرة وبأسعار معقولة تلبي احتياجات ومطالب المواطنين على اختلاف مداخيلهم .

ولفت رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ان كوادر لجنة الصحة والسلامة العامة في البلدية كثفت من جولاتها التفتيشية بالتعاون مع كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء للرقابة عل المواد الغذائية والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري .

ونوه رئيس بلدية الرصيفة أسامة حيمور، بأن كوادر البلدية كثفت من الحملات الرقابية على المواد الغذائية في المولات ومراكز التسوق والمحلات بالتنسيق مع كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء من أجل ضبط أي مواد فاسدة واتخاذ عقوبات رادعة بحق مروجيها