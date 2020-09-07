الرئيسية | منوعات كمامات فوتوشوب على وجه مسؤول كبير تثير السخرية في مصر

وطنا اليوم-عمان:تسببت صورة نشرتها الصفحة الرسمية لمحافظة بني سويف، أزمة كبيرة في مصر بعدما ظهر سكرتير عام المحافظة وهو يرتدي كمامة فوتوشوب.

ولم يلتزم اللواء حسام حمودة، سكرتير عام محافظة بني سويف، خلال جولة تفقدية مع وفد من وزارة السياحة والآثار للمحافظة، بالأمس، بارتداء الكمامة، وحتى لا يظهر بصور غير لائقة في الصور التي سيتم نشرها على الصفحة الرسمية للمحافظة، بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لجأ إلى استخدام برنامج "فوتوشوب" لوضع كمامات افتراضية على وجوه الوفد المشارك في الجولة.

وبعد دقائق من نشر صور "الكمامة الفوتوشوب"، على صفحة محافظة بنى سويف، أثارت جدلا وسخرية بين رواد السوشيال ميديا، ليس بسبب إغفال مسؤولي الوزارة عن الالتزام بإرتداء الكمامات، ولكن بسبب اللجوء إلى الفوتوشوب.

من جانبه أكد محمود مغربي، مدير مكتب محافظ بني سويف، على الواقعة: "دى غلطتنا وإحنا معترفين بيها، وكان الأفضل أننا نشيل الصور عشان صورتنا قدام المواطنين والمفروض إننا قدوتهم".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر