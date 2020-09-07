الرئيسية | منوعات حجر ترامب.. شاهدوا غرف النوم في البيت الابيض

وطنا اليوم-عمان:أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

وصرح طبيب ترامب الخاص أنه بخير ويمكنه متابعة عمله أثناء فترة الحجر المقررة في البيت الأبيض.

وتاليا بعض الصور لغرف النوم من مقر إقامة الرئيس.

وعلقت ميلانيا ترمب زوجة الرئيس الأمريكى دونالد ترمب بعد إعلان إصابتها وزوجها بفيروس كورونا.

وأكدت ميلانيا إصابتها وزوجها بفيروس كورونا، حيث كتبت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، أنها تخضع وزوجها للحجر الصحى.

وتابعت ميلانيا: " نحن بخير لقد أجلت كل ارتباطاتى القادمة.. رجاء ابقوا سالمين وسنعبر تلك المرحلة".

























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