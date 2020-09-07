الرئيسية | منوعات كويتي يضع نصبا رخاميا أمام منزله يمثل خريطة فلسطين

وطنا اليوم-عمان:تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لخارطة فلسطين، منقوشا عليها أسماء مدنها، منصوبة أمام منزل أحد الكويتيين.

وأعرب نشطاء عن إعجابهم بموقف الكويتي الذي قام بنصب الخارطة، تأكيدا على أهمية القضية الفلسطينية للشعوب العربية، ورفض التطبيع الذي قامت به الإمارات والبحرين، مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار نشطاء إلى أن صاحب الفكرة شاب كويتي يدعى سعد، وقال عبر حسابه بتويتر إنه بالفعل قام بوضعها أمام منزله، وقبلها بأعوام قام بعمل إشارة دلالة للمسافة التي تفصل منزله عن فلسطين بالكيلومترات، في إشارة رمزية للتمسك بالقضية الفلسطينية.

وقال تعليقا على الصورة:

أحمد الله وأفتخر بشدة أن هالخريطة والصورة من أمام منزلي

نعم صحيح ان الخريطة (لم تحرر فلسطين) لكنها على الأقل تذكر بالقضية وماهي فلسطين لأنها قضية كل إنساني وعربي ومُسلم

سوف نكون ضد التطبيع ماحيينا وسوف تكون هذه الأرض من الماءِ إلى الماءِ لنا.

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