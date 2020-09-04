الرئيسية | منوعات 3 أشخاص يقتلون سيدة ويتناوبون على اغتصابها بدمشق

وطنا اليوم-عمان:ألقت الشرطة السورية الأربعاء القبض على ثلاثة أشخاص متهمين بارتكاب جريمة قتل بحق سيدة في منطقة السيدة زينب بريف دمشق وقاموا بالتناوب على اغتصابها بعد قتلها ، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية السورية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على الفيس بوك إن قسم الأمن الجنائي في السيدة زينب بريف دمشق تلاقى بلاغا يفيد بوقوع جريمة قتل بحق المدعوة (م . ع) وذلك في محلة ببيلا (دف الشوك) في بناء سكني طابق رابع.

وأضاف الوزارة أنه تبين من خلال التحقيقات أن المغدورة قتلت على يد المدعو (ب . ص) ومن خلال البحث والتحري تم إلقاء القبض عليه وعلى شخصين آخرين يدعيان (م . ص ) و (م . م) وبالتحقيق مع المدعو (ب . ص) اعترف أنه قد قام بقتل المجني عليها وذلك بحجة أنها كانت مخمورة " سكرانة " وقد أثارت الحفيظة لدى الجيران فقام بضربها بقدمه ومن ثم رماها أرضاً وصدم رأسها بالأرض مما أدى إلى وفاتها، وبعدها تناوب على اغتصابها مع المدعوين (م . ص) و (م . م) ومن ثم قاموا بدفنها داخل المنزل عبر وضع كميات من التراب عليها.

وكشفت التحقيقات ان المجني عليها بحسب اعترافات الملقى القبض عليهم مقيمة لدى القاتل منذ حوالي السنة والنصف بشكل غير شرعي.

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