الرئيسية | منوعات شاهدوا : فيديو «عجوز المصرف» يشعل مواقع التواصل

وطنا اليوم-عمان:أثار حادث اعتداء شابين على رجل عجوز في محافظة سوهاج جنوبي مصر، السبت 19 سبتمبر/أيلول 2020، الكثير من ردود الفعل الغاضبة على منصات التواصل، بعدما قاما بضربه وإلقائه في أحد المصارف بإحدى الأراضي الزراعية.

نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو تضمن اعتداء شابين على رجل عجوز مريض ودفعاه بقوة ليقع في أحد المصارف التي تستخدمها الأراضي الزراعية في الريّ، ما جعل العجوز يتعرض لإصابات في جسده، ودفع السلطات الأمنية للتدخل والقبض على هذين الشابين.

حسبما نشرت وسائل إعلام مصرية منها موقع "صدى البلد"، فقد أكد وكيل التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج أن الرجل المسنّ تعرّض للتنمر من قبل الشابين، وأنه تم التوصل إلى أسرته لتقديم العون ووضعه في دار رعاية، لكن أسرته رفضت ما قدمته وزارة التضامن من مساعدات للرجل، وتبين أنه يحصل على معاش "تكافل وكرامة"، (وهو نظام إعانة زهيد تعتمده الحكومة المصرية مع بعض الحالات الفقيرة).

مقطع الفيديو المتداول يظهر فيه رجل عجوز يقف على حافة المصرف ويتجه إليه شابان ثم يمسك أحدهما بطوبة، وبعدها يقوم بدفع الرجل ليقع في المصرف الزراعي.

كذلك يظهر الفيديو سقوط الرجل العجوز في المصرف، ثم خروجه بعد ذلك وقد ابتلت ملابسه بالكامل، وهو في حالة غضب، لكن الشابين يواجهان ذلك بالتنمر والسخرية.



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