الرئيسية | منوعات شاهد : دب يتسلل إلى منزل أمريكي ويوقظ صاحبه من قيلولته

وطنا اليوم-عمان:وقعت مفاجأة غريبة مع رجل أمريكي عندما أيقظه دب أسود من قيلولته، بينما كان مستلقيا أمام بركة سباحة في فناء منزله.

والتقطت كاميرا المراقبة المنزلية المشهد، يوم 12 سبتمبر، حيث دخل الدب من بوابة المنزل المفتوحة واتجه مباشرة نحو بركة الماء وشرب منها، بينما كان ماثيو بيت صاحب المنزل ينام بهدوء بجانب البركة في منزله بمنطقة غرينفيلد في ولاية ماساتشوستس.

وبعد أن روى الدب ظمأه، استدار ورأى بيت مستلقيا بجوار حمام السباحة ثم توجه نحوه ومد يده بحذر نحو قدم الرجل وقام بتحريكها بحذر.

وأيقظت الحركة بيت، بينما أخاف استيقاظه المفاجئ الدب، وجعله يفر هاربا.

ونشرت دون، زوجة بيت، الفيديو على حسابها عبر “فيسبوك”، وكتبت فيه: “ماثيو كان مذهولا بعض الشيء بالأمس عندما كان يستريح بجانب المسبح”.





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