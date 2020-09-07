الرئيسية | منوعات وفاة والد بيل غيتس.. كان موظفا بشركة ابنه

وطنا اليوم-عمان:توفي ويليام والد الملياردير الشهير بيل غيتس عن 94 عاما، بعد أن أصيب بالزهايمر وابتعد عن أعمال العائلة لا سيما أنه تصدر العمل الخيري فيها.

ويعد ويليام من مؤسسي شركة محاماة في "سياتل"، وساعد ابنه في تأسيس مؤسسة بيل وميليندا غيتس، وهي واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية الخاصة في العالم.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن بيل كان يبدو بأنه يقاوم دائما السلطة الأبوية، وهو لم يتفوق على والده في الثروة والنفوذ فحسب، بل نصبه رئيسا لمؤسسة العائلة، التي أصبحت رائدة في مكافحة الفقر عالميا.

ونقلت الصحيفة أن والده سبق أن قال: "لم أتخيل أبدا أن الصبي الصغير الذي نشأ في بيتي، ويأكل من طعامي ويستخدم اسمي، سيوظفني هو ويكون صاحب العمل".

وانخرط الأب بعمق في صرف مئات الملايين من الدولارات سنويا على شكل منح ومساعدات بقطاعي الصحة والتعليم تحديدا.

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