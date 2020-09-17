الرئيسية | منوعات مصري يقاضي زوجته بتهمة "الزنا": شاهدت لها 50 مقطع فيديو

وطنا اليوم-عمان:أدلى مواطن مصري، يتهم زوجته بالزنا، بتصريحات جديدة، أكد فيها ظهورها في فيديوهات إباحية مع العديد من الرجال قائلا إنه شاهد زوجته في 50 فيديو إباحي على تويتر برفقة الرجال على السرير لممارسة الجنس.

وقدم الرجل للنيابة 73 مقطعًا إباحيًا تلقاها على هاتفه من أرقام لا يعرف هوية أصحابها.

وأضاف المتهم خلال استكمال التحقيق معه: "أرقام غريبة بعتت ليا 73 فيديو إباحي كان منهم الفيديوهات اللي شوفتها على تويتر، ولما واجهت مراتي قالت دي مفبركة، وبعد يومين خدت العيال وهربت من البلد ومش عارف هي راحت فين كمان أسرتها مش عارفة هي فين برضو".

وفي جلسة التحقيق الأولى السابقة لتلك الجلسة بيومين قال الزوج "م.ع.أ" الذي يعمل جزارًا والذي اتهم زوجته بالزنا بعد تلقيه عددًا من مقاطع الفيديو والصور التي تظهر فيها الزوجة أثناء ممارسة الرذيلة والأعمال المنافية للآداب، إن هذه المقاطع تم تصويرها في إحدى الدول العربية، أثناء وجود زوجته في الخارج.

وشرح الزوج تفاصيل الواقعة في محضر الشرطة أنه تلقى مقاطع فيديو تظهر فيها زوجته عارية في أحضان 12 رجلا، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وأشار مقدم البلاغ إلى أنه تزوج من المشكو في حقها قبل 9 سنوات، في عام 2011، وأنجب منها طفلتين، ونظرًا لظروف المعيشة الصعبة، أقنعته بسفرها إلى إحدى الدول العربية للعمل في مصنع ملابس عام 2017، وكانت تقضي في الخارج فترة 5 شهور، ثم تحصل على إجازة لمدة شهرين.

وأوضح الزوج أنه في شهر تشرين الثاني 2019، تلقى على هاتفه عبر تطبيق "واتس آب" مجموعة من الصور تظهر فيها زوجته عارية، فقام بتحرير محضر برقم 12776 لسنة 2019 إداري مركز شرطة كفر الشيخ.

وتقدم ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت، مشيرًا إلى أن زوجته أبلغته، في ذلك الوقت، بأن "الصور مفبركة" بعد سرقة هاتفها أثناء تواجدها بالخارج.

وأضاف أنه بعد عودة الأمور إلى طبيعتها بينهما، أبلغته زوجته بأن فترة إقامتها في الدولة العربية قاربت على الانتهاء، ويتطلب ذلك سفرها لتجديد الإقامة والحصول على مستحقاتها، وبعد موافقته رافقها في السفر، ومكث معها قرابة 30 يومًا، وخلال تلك الفترة راقب عملها بمصنع الملابس، ولم يظهر عليها شيء فعاد إلى كفر الشيخ.

وقال إنه في أواخر شهر رمضان الماضي، وعقب حصولها على إجازة، تلقى على هاتفه رسالة من رقم خارجي، بنفس الدولة التي تعمل بها، محادثات نصية بينها وأحد الأشخاص، تحتوي على عبارات جنسية، إلى جانب 73 مقطع فيديو إباحيًا، تظهر فيه زوجته مع نفس الشخص، كما تلقى 135 مكالمة صوتية، و49 محادثة، تثبت إقامتها علاقة غير شرعية مع عدد من الأشخاص.

وأضاف أن نفس الرسائل تلقاها شقيقه على هاتفه، وبعدها توجه إلى المنزل لمواجهتها، فادعت أنها "مفبركة"، ولم يتمالك أعصابه وحاول قتلها، انتقامًا لشرفه، إلا أن بعض الجيران تدخلوا في الوقت المناسب، وفرت زوجته هاربة مع طفلتيهما.

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