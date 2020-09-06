الرئيسية | منوعات اندلاع حرائق ضخمة في جبل عمد بمكة المكرمة

وطنا اليوم-عمان:أعلنت إمارة مكة بالمملكة العربية السعودية، فجر الخميس 17 سبتمبر/أيلول 2020، عن اندلاع حريق في جبل عمد بمحافظة ميسان، في منطقة مكة، أتى على مساحات أشجار واسعة، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن فرق الإطفاء تعمل على إخماده منذ البارحة.

الحساب الرسمي للإمارة على تويتر نشر مقطع فيديو للحرائق التي لا تزال فرق الدفاع المدني تعمل على إطفائها.

فيما قال حساب إمارة مكة في تغريدة إن مدني ميسان يباشر حريقاً اندلع بمجموعة أشجار فى جبل "عمد" بمركز ثقيف، مشيرة إلى أن الفرق لا تزال تعمل على إطفاء الحريق.

أما رواد مواقع التواصل الاجتماعي فتداولوا فيديوهات وصوراً توثق الحريق، كما وجهوا دعوات للسلطات لتخصيص قوى إضافية لإخماد حرائق المنطقة.

يشار إلى أن آخر حريق بمكة كان في شهر سبتمبر/أيلول 2019، حينما اندلع حريق ضخم في محطة تابعة لقطار الحرمين السريع في مدينة جدة السعودية، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح.

كما تسبب الحريق في إيقاف رحلات القطار، وقد ارتفعت ألسنة اللهب إلى مسافات بعيدة، في حين يجري إجلاء أشخاص من داخل الصالات، وفقاً لمصادر صحفية.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر