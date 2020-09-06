الرئيسية | منوعات إحداها من السيسي.. مكافأة وهدايا بالجملة لـ"سيدة القطار"

وطنا اليوم-عمان:أعلن المجلس القومي للمرأة بمصر تعيين السيدة "صفية إبراهيم" المعروفة إعلاميا بـ"سيدة القطار" عضوة في المجلس بمحافظة الغربية، تقديرا لموقفها الشجاع ودفاعها عن مجند تعرض لإهانة على يد موظف بأحد القطارات.

وستلتقي الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس بالسيدة صفية الأسبوع المقبل وسيتم تكريمها، كما أرسلت رئاسة الجمهورية هدية لها عبارة عن هاتف محمول آيفون 11، كما أرسل لها مجندون خاتم ذهب، وأهداها أحد رجال الأعمال رحلة عمرة فور فتح رحلات العمرة، بحسب صحيفة اليوم السابع.

وكان المصريون تداولوا خلال الساعات الأخيرة، فيديو يظهر موظف قطار وهو يهين مجندا لم يستطع دفع أجرة القطار كاملة، حتى وصل الأمر إلى محاولة الإمساك بشارته العسكرية على كتفه.

ويظهر الموظف في الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، وهو يطلب من المجند خلع الكمامة، قبل أن يبدأ في توبيخه وسط الركاب، وعندما هم المجند بالنزول من القطار، منعه موظف آخر وحاول إجباره على دفع الأجرة، وهنا تدخلت السيدة المصرية ومنعته من النزول، ودفعت الأجرة نيابة عنه.

وقد أصدر الجيش بيانا على صفحته على موقع فيسبوك شكر فيه السيدة على موقفها من المجند، وأكد أن ما فعلته تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.

من جانبه، أعلن كامل الوزير، وزير النقل، عن معاقبة عادل فاروق عبدالهادي، رئيس القطار، بخصم أجر 50 يوما من راتبه لما بدر منه تجاه الركاب، وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بارتداء الكمامة، ومعاقبة عادل صلاح عبدالمنعم، مشرف القطار، بخصم أجر 15 يومًا من راتبه.

كما أصدر الوزير قرارا باستبعاد الشخصين عن العمل بقطارات الركاب، وتشغيلهما بقطارات نقل البضائع، وتحرير محضر شرطة لهما لعدم ارتدائهما الكمامة الطبية، وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء عليهم بالغرامة 4000 جنيه.

بالإضافة إلى تحويل الشخصين إلى الكشف الطبي على المخدرات والكشف الطبي النفسي.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر