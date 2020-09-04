الرئيسية | منوعات زوجة مؤسس أمازون السابقة تصبح أغنى امرأة على وجه الأرض

وطنا اليوم-عمان:أصبحت ماكينزي سكوت الزوجة السابقة للرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، أغنى امرأة على وجه الأرض.

وبحسب " سي إن إن" عربية، بلغ صافي ثروة سكوت 68 مليار دولار، ما دفعها لتتخطى ثروة وريثة "لوريال" فرانسواز بيتنكور مايرز، وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.

وحصلت سكوت على ربع أسهم بيزوس في أمازون، بتسوية طلاق بين الزوجين في العام 2019، ما يعادل 4٪ من أسهم الشركة، كانت تبلغ قيمتها آنذاك أكثر من 35 مليار دولار.

وبهذا أصبحت سكوت حالياً في المركز الـ12 في قائمة أغنى الأشخاص في العالم.

وكانت قد أعلنت سكوت في يوليو/ تموز أنها تبرعت بحوالي 1.7 مليار دولار إلى 116 منظمة تضمنت أربع كلّيات وجامعات. ووصفت سكوت المنظمات بأنها تركز على 1 من بين 9 "مجالات الحاجة"، تتراوح من المساواة العرقية إلى تغير المناخ.

وكان، أغنى زوجين في العالم، قد أعلنا طلاقهما في يناير/ كانون الثاني العام الماضي، ثم توصلا لاتفاق تسوية قبيل طلاقهما، تتضمن حصول، بيزوس، على حقوق التصويت كاملة على حصته في الشركة، بينما جنت هي حصة في أمازون، قيمتها نحو 36 مليار دولار.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر