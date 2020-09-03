الرئيسية | منوعات أُم تقتل 5 من أطفالها داخل شقة في ألمانيا وتقفز أمام القطار

وطنا اليوم-عمان:ذكرت صحيفة بيلد الألمانية على موقعها الإلكتروني، الخميس 3 سبتمبر/أيلول 2020، نقلاً عن الشرطة، أنها عثرت على جثث خمسة أطفال في شقة ببلدة زولينجن في غربي ألمانيا.

الصحيفة قالت إن جدة الأطفال اتصلت بالشرطة لتبلغها أن ابنتها (27 عاماً)، قتلت خمسة من أطفالها وتركت المنزل مع طفل آخر.

وعثرت الشرطة على جثث الأطفال وهم ثلاث بنات أعمارهن عام وعامان وثلاثة أعوام، وولدان عمرهما ستة أعوام وثمانية أعوام، في شقة بمنزل متعدد الطوابق في حي هاسلديله بزولينغن.

وأضافت الصحيفة أن الأم قفزت أمام قطار في دوسلدورف قرب زولينجن بعد ظهر اليوم ونجت من الموت، لكنها أصيبت بجروح خطيرة. وقالت إن ابنها الآخر البالغ من العمر 11 عاماً، عُثر عليه سالماً في منزل جدته.

شتيفان فاياند، المتحدث باسم الشرطة في زولينغن قال حسب موقع dw: "نحن نفترض وقوع جريمة وسيتحتم علينا استجواب الأم بشأنها، لكن في الوقت الحالي لا يمكن استجوابها". وأضاف فاياند بحسب ما نقل موقع قناة "ان تي في": "نحن لا نعرف بالضبط ما الذي حدث ومتى ولماذا، إلا أنه وضع مأساوي للغاية."

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