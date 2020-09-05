أنظف مُدن العالم والسر وراء بقائها كذلك

وطنا اليوم - يقتل تلوّث الهواء سنوياً ما يقرب من 7 ملايين شخص حول العالم، بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، لكن بعض المدن، التي تعد أنظف مدن العالم، تقطع أشواطاً كبيرة من أجل الحد من تلوث الهواء، وتقليل انبعاثات الكربون، وجعل السياسات الصديقة للبيئة من أولوياتها.

أنظف مدن العالم

تدرج العديد من هذه المدن في تصنيف جودة الحياة لمكتب Mercer الاستشاري، والذي يقيّم مدناً مختلفة في عدد من قضايا السكان.

ويعتمد تصنيف قسمهم المختص بالمدن النظيفة على العديد من العوامل، مثل إزالة النفايات وتوافر المياه وصلاحيتها للشرب، وجودة أنظمة الصرف الصحي والازدحام المروري وتلوث الهواء.

إليكم أنظف مدن العالم بحسب موقع World Atlas الشهير.

1. كالغاري – كندا

تُصنّف كالغاري -وهي مدينة في مقاطعة ألبرتا الكندية وهي عاصمة النفط في الدولة- باستمرار كواحدة من أنظف مدن العالم.

احتلت المدينة المرتبة الأولى عام 2014 في قائمة Mercer للمدن النظيفة.

كما تفرض كالغاري غرامات على من يرمون أعقاب السجائر أو يلقون القمامة من نوافذ السيارات.

بدأت مبادرة ألبرتا الخضراء Too Good to Waste عام 2007، وهو برنامج يهدف إلى تقليل كمّ النفايات في المكبات.

كما لدى كالغاري نفسها جمعية بيئية تسمى Green Calgary، تروّج لنمط حياة أكثر خضرة، فمثلاً تقدم نصائح حول كيفية تعبئة وجبة غداء بلا نفايات. بحلول عام 2025، تنوي كالغاري تقليل نفاياتها بنسبة 70%.

iStock/ كالغاريiStock/ كالغاري

2. كوبنهاغن – الدنمارك

كوبنهاغن هي واحدة من أكثر مدن العالم خضرة، إذ استثمرت الحكومة في الحفاظ على جودة المياه وتقليل تلوث الهواء والماء، حتى إن المياه المحيطة بالميناء نظيفة للغاية، بحيث يمكن للناس السباحة دون الخوف من الملوثات.

كما يوجد في المدينة العديد من الإجراءات لتقليل النفايات ومبادرات لمعالجة النفايات وإعادة تدويرها، كما تبنّى السكان جهود المدينة في الحفاظ على البيئة.

ويجري تغيير الحافلات للعمل بالكهرباء، بينما تُخصص المزيد من الطرق لركوب الدراجات، كما تخطط الحكومة لجعل المدينة محايدة للكربون بحلول عام 2025.

iStock/كوبنهاغنiStock/كوبنهاغن

3. سنغافورة

تعتبر سنغافورة واحدة من أنظف مدن آسيا، ولديها واحدة من أكثر إرشادات النظافة صرامة.

فمثلاً، يمكن للحكومة توجيه تهمة البصق في الأماكن العامة، كما يوجد في سنغافورة قوانين لمكافحة النفايات، إذ تفرض غرامة تصل إلى حوالي 300 دولار سنغافوري (217 دولاراً أمريكياً) للمرة الأولى، وما يصل إلى ألف دولار سنغافوري (730 دولاراً أمريكياً) لمكرّري المخالفات.

كما فرضت سنغافورة ضرائب باهظة على مالكي السيارات لردع الكثيرين عن شراء سيارة.

فمثلاً، يمكن فرض ضريبة على السيارة بنسبة 100% على الأقل من قيمتها السوقية المفتوحة.

نتيجة لذلك، يمتلك حوالي 15% فقط من السنغافوريين سيارة، ما يجعلها واحدة من أكثر المدن خضرة في آسيا.

وعلى مدار الـ50 عاماً الماضية، أطلقت سنغافورة عدة حملات للمساعدة في تنظيف المدينة، مثل يوم غرس الأشجار السنوي، وحملة حافظ على نظافة المياه، وحملة حافظ على نظافة المرحاض. في عام 1977، كانت هناك حملة تنظيف كبيرة لأنهار المدينة، حتى أصبحت الآن نظيفة كفاية لاستخدامها في الشرب.

iStock/ سنغافورةiStock/ سنغافورة

4. هونولولو – هاواي

لدى مدينة هونولولو في ولاية هاواي الأمريكيّة عدد قليل جداً من الصناعات الملوثة.

فقد خلص تقرير حالة الهواء الصادر عن جمعية American Lung Association لعام 2018، إلى أن هاواي لا تزال تعتبر من أنقى المدن هواءً في الولايات المتحدة.

إذ إنّ هاواي خالية من ارتفاع الأوزون أو الأيام ذات جزيئات التلوث العالية، وواحدة من أدنى مستويات التلوث على مدار العام.

كما أنه في عام 2018، صنفت شركة Mercer هونولولو على أنها المدينة الأولى في الصرف الصحي حول العالم. تناول هذا التصنيف نظام إزالة النفايات والصرف الصحي بالمدينة، ومستويات الأمراض المعدية وتلوث الهواء وتوافر المياه وجودتها.

iStock/ هونولولوiStock/ هونولولو

5. هلسنكي – فنلندا

يلتزم سكان هلسنكي بالحفاظ على البيئة ومنع إلقاء النفايات، فقد صممت الحكومة نظام تدفئة متطوراً وموفراً للطاقة، يساعد في خفض استهلاك الكهرباء، كما أجرت تحسينات كبيرة لجعل المدينة صديقة للبيئة.

وقد تبنّى السكان المحليون هذه المبادرة عبر استبدال سياراتهم بالدراجات، إذ يوجد في هلسنكي حوالي 2400 ميل من الممرات المخصصة لراكبي الدراجات، كما تهدف المدينة لمنع امتلاك سيارة قديمة بحلول عام 2025.

تعتبر هلسنكي من أنظف الدول هواءً في العالم، رغم كونها أكبر مدن فنلندا، كما أن الماء نظيف للغاية، بحيث يمكن شربه مباشرة من الصنبور.

وتخطط المدينة أن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2035، كما أن لديهم خطة مفصلة تتضمن طرقاً لتقليل استهلاك الطاقة وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة.