الرئيسية | منوعات شاهد الفيديو: رئيسة مجلس النواب الأمريكي تسقط بفخ محرج بسبب كورونا

وطنا اليوم-عمان:أقرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الديمقراطية نانسي بيلوسي، بالسقوط ضحية "فخ" نصب لها، إذ تم تصويرها داخل صالون تجميل، يفترض أنه مغلق رسميا في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ودون ارتداء كمامة.

وكانت قناة "فوكس نيوز" قد عرضت المقطع الذي صورته كاميرا مراقبة داخل الصالون، الواقع في سان فرانسيسكو، فيما اتهمت صاحبة الصالون بيلوسي بازدواجية المعايير، وتلقف الرئيس دونالد ترامب الحادثة لانتقادها.

وقالت بيلوسي في معرض دفاعها عن نفسها: "أتحمل مسؤولية الوثوق بكلمة أصحاب الصالون في منطقتي، الذي كنت قد زرته عدة مرات، عندما قالوا إنهم يستطيعون استقبال الناس واحدا تلو الآخر، وإنه يمكنني حجز موعد. لقد صدّقت ذلك".

وتابعت: "اتضح أنهم خدعوني. لذا أتحمل المسؤولية لأنني وقعت في الفخ. يجب على الصالون أن يعتذر لي لأنه خدعني".

ووجه ترامب انتقادات حادة لبيلوسي إزاء ذلك، وكتب في تغريدة على تويتر: "المجنونة نانسي بيلوسي تخاطر بسمعتها من أجل جعل أحد صالونات تصفيف الشعر يفتح فيما الصالونات الأخرى مغلقة، وعدم وضع كمامة بينما هي تعطي الجميع دروسا بهذا الأمر طوال الوقت".

وقالت بيلوسي ردا على دونالد ترامب الذي لم يظهر علنا واضعا كمامة إلا مرة واحدة في تموز/يوليو، "الرجال الحقيقيون يضعون الكمامة".

أما مالكة الصالون، إيريكا كيوس، فقد أوضحت أنها تقاتل منذ "ستة أشهر" للحصول على إذن لإعادة فتحه لشبكة "فوكس نيوز" وإن أحد مصففي الشعر لديها فتح الصالون خصيصا لبيلوسي.

وأضافت: "إنها (بيلوسي) تعتبر أنها تستطيع الاستمرار في القيام بعملها بينما لا يمكن لأي شخص آخر المجيء (إلى الصالون) ولا يمكنني العمل".

ونانسي بيلوسي هي واحدة من أكثر الأشخاص المكروهين من الرئيس الجمهوري وأنصاره، فهي تنتقد بانتظام الملياردير بسبب تعامله مع أزمة الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 185 ألفا في الولايات المتحدة، وتحضه على الاستماع إلى العلماء وتشجيع وضع الكمامات.

وأوضح نائبها درو هاميل لوكالة فرانس برس، أن"هذا الصالون اقترح على بيلوسي أن تأتي الاثنين وأخبرها بأن المدينة سمحت له بأن يفتح شرط أن يستقبل زبونة واحدة في كل مرة"

وتابع: "تضع نانسي بيلوسي دائما الكمامة وتحترم الإرشادات المحلية الخاصة بكوفيد-19".





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