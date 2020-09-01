الرئيسية | منوعات شاهد : مسجد في لبنان يبث أغنية للمطربة نوال الزغبي

وطنا اليوم-عمان:عبّر الآلاف من رواد موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" عن دهشتهم وصدمتهم من مقطع فيديو انتشر بشكل واسع، يُظهر أحد المساجد في لبنان وهو يبث إحدى أغاني المغنية اللبنانية نوال الزغبي عبر مئذنته، وهو الحادث الذي خلّف تعليقات عديدة، قبل أن يخرج المسجد عن صمته ويكشف حقيقة الحادث.

يظهر في الفيديو المتداول، الذي التقطه مواطنون، وبُثّ على "إنستغرام"، مقاطع من أغنية لنوال الزغبي وهي تُبث عبر مكبر صوت مئذنة مسجد النميرية، في مشهد أثار حيرة وصدمة الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت الذي شكّك العديد من المعلقين في صحة الفيديو، وأشاروا إلى إمكانية التلاعب فيه، عبر تركيب الأغنية على شريط تصوير الصومعة، خرج مسجد النميرية ببيان يؤكد فيه الواقعة، ويبرر "الخطأ غير المقصود".

وفق رواية القائمين على المسجد، فإن الأمر يتعلق بخطأ "غير مقصود" ارتكبه المشرف على المئذنة، خلال عملية بث خطاب لنبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، حيث عمد إلى بثها عبر إحدى الإذاعات قبل أن تبث الأخيرة أغنية نوال الزغبي مباشرة بعد انتهائها، ويغفل المشرف على توقيف الأمر.

أوضح المسجد في بيانه التوضيحي أن "الشخص المعني بالبحث عبر راديو المسجد على تردد إذاعة الرسالة، ليبث عبرها كلمة نبيه برى، رئيس مجلس النواب اللبناني، وهو يبحث صودف أن إحدى الإذاعات تبث الكلمة، ولأن ترددها قريب جداً من تردد إذاعة الرسالة استقرّ عليها، وبدأ البث".

يضيف البيان أنه "أثناء الكلمة ذهب الشخص المعني لجلب بعض الحاجيات والطعام لمنزله، وترك الراديو والبث يعمل، ظناً منه أن كلمة الرئيس ستطول كما جرت وتجري العادة، وبعد أن ذهب بقليل انتهت الكلمة، وعادت الإذاعة لبرامجها العادية، ومن سوء الحظ أنها كانت أغنية لفنانة لبنانية، وقام أحدهم أو إحداهن بتصوير المقطع ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث انتشر بسرعة قياسية، وبدأت تتداوله معظم الصفحات والمواقع، حتى وصل الأمر بأحد المواقع لنشره تحت اسم دي جي النميرية".



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