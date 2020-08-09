الرئيسية | منوعات شاهدوا : مصري يحتجز حارس كنيسة كرهينة بإيطاليا

وطنا اليوم-عمان:أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن قوات الأمن بميلانو قامت باعتقال مواطن مصري احتجز أحد حراس كنيسة ميلانو تحت تهديد السلاح كرهينة وهدد بقتله.

عملية اختطاف الرهينة، حدثت الأربعاء 12 أغسطس/آب 2020، بالقرب من ساحة دوومو، إحدى أشهر الساحات التاريخية في العالم، التي تقع وسط ميلانو.

فيما أكدت مساعدة رئيس بلدية ميلانو، آنا سكافوزو، في بيان، أن الرجل دخل الكاتدرائية لتجنّب عملية تدقيق للشرطة.

وسائل إعلام إيطالية قالت إن شاباً مصرياً يبلغ 26 عاماً من عمره ويقيم في إيطاليا بطريقة قانونية، احتجز حارس أمن كرهينة بعد اقتحام كاتدرائية ميلانو.

وإثر احتجاز الحارس لبضع دقائق تحت تهديد السكين، وبفضل وساطة رجال الأمن الإيطاليين، نجحت الشرطة في إطلاق سراح الرهينة وإقناع المحتجز بتسليم نفسه من دون مقاومة، وجرى اقتياده إلى مركز الأمن.

وفي حوالي الساعة الواحدة بعد ظهر الأربعاء، اقترب الرجل من الحارس وأخرج سكيناً، ووجهها إلى رقبته وجعله يركع. وعلى الفور تدخل ضباط الحرس وبعد فترة وجيزة، تخلى عن السلاح وترك الرهينة وجرى اعتقاله.

المواطن المصري مرتكب عملية الاختطاف لديه تصريح إقامة صدر في عام 2010 من قبل الشرطة، كما لديه سابقة لمحاولة سطو غير لائقة ارتكبها في عام 2016 بمطار مالبينسا. في ذلك الوقت، كان يعيش الشاب في بلدة بارانزاتي بمقاطعة ميلانو.

دوافع عملية الاختطاف لا زالت مجهولة حتى الآن، إلا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الاعتداء لا صلة له بالإرهاب، وتم اعتقال المصري بتهمة الاختطاف ومقاومة موظف عام وحمل سكين.





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