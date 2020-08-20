الرئيسية | منوعات موقف حافلات "ذكي" في كوريا الجنوبية يحمي من كورونا

وطنا اليوم-عمان:أطلقت سلطات كوريا الجنوبية، خدمة ذكية ومتطورة، مؤخرا، في مواقف الحافلات، في مسعى إلى كبح انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19.

وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن العاصمة سول أقامت موقف حافلات ذكيا، وزودته بأبواب تقيسُ حرارة الجسم، فضلا عن مصابيح تعقيم فوق بنفسجية.

ولأجل الدخول إلى موقف الحافلات الذكي، وهو شبيه بغرفة زجاجية، يجب على الشخص أن يقف أمام كاميرا حرارية وآلية، وحينما تُقاس الحرارة، ويتبين أنها في الحدود الطبيعية، ينفتحُ الباب على مصراعيه.

وأضاف المصدر أن باب موقف الحافلات يُفتح أمام الراغبين في الدخول إذا كانت حرارة الجسم أقل من 37.5 مئوية.

وتم تركيب كاميرات في الأعلى والأسفل حتى تكون قادرة على إجراء الفحص للكبار والصغار على حد سواء.

ويضم هذا الموقف الذي تصل تكلفته إلى 84 ألف دولار، نظام تكييف مزودا بمصابيح فوق بنفسجية، بوسعها أن تقتل الفيروسات موازاة مع تبريد الهواء.

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