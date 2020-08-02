الرئيسية | منوعات التقاط صور مثيرة لعاصفة رعدية بلغ طولها 120 كيلومتراً

وطنا اليوم-عمان:كشف مكتب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية (NWS) في غودلاند بولاية كانساس الأمريكية، يوم الثلاثاء 11 أغسطس/آب 2020، أنّ عاصفة رعدية معزولة في مقاطعة نورتون شمال غرب الولاية، ألقت بظل امتد لمسافة 75 ميلاً (120 كم).

هذه العاصفة الرعدية وفقاً لبيان مكتب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، تسببت في حجب شروق الشمس المذهل في ولاية كانساس في مشهد مثير في السماء.

حيث امتد ظل العاصفة إلى الجنوب الغربي على طول الطريق المؤدي إلى مكتب الأرصاد في غودلاند، ما أدى إلى حجب شروق الشمس لفترة وجيزة حسب تقرير نشرته شبكة Fox News الأمريكية.

من جانبه التقط أحد خبراء الأرصاد صورة للمشهد في السماء قبل الساعة السادسة صباحاً بقليل، حيث حجبت سحابة العاصفة الرعدية شروق الشمس.

من جانبه كتب مكتب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية على تويتر: "بلغ ارتفاع العاصفة المذكورة حوالي 35 ألف قدم، أي أعلى من جبل إيفرست بنحو ميل واحد (1.6 كم تقريباً)".

من خلال الصور التي تم التقاطها عن طريق مكتب الأرصاد يمكن رؤية ظل العاصفة ممتداً عبر السماء، حيث يهتم المكتب بتوثيق لحظات الطقس المذهلة في مروج كانساس.

يذكر أنّ العاصفة كانت كبيرة بحق لدرجة أن ظلها يُمكن أن يُرى من الفضاء، وتُظهر الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية، التي نشرها مكتب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، الظل يمتد جنوباً عبر الزاوية الشمالية الغربية للولاية.

كما شارك أحد خبراء الأرصاد الجوية في مكتب هيئة الأرصاد الجوية لقطات متتابعة زمنياً لظل العاصفة الرعدية وهو يتقدم باتجاه مكتب أرصاد غودلاند.

في الفيديو، يمكن رؤية الظل وهو يتحرك عبر السماء مع شروق الشمس، وقال خبراء الأرصاد إنّ العاصفة "صاحبها القليل من البرق"، قبل أن تتحرك شرقاً وتتبدد.

في حين علّق السكان المحليون عبر الصفحة الرسمية لمكتب هيئة أرصاد غودلاند عبر فيسبوك على الصورة المنشورة، ووصفوها بأنّها "رائعة".

إذ كتب أحدهم: "صورة ملحمية. شكراً على المشاركة!".

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