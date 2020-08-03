بيلا حديد تبكي بيروت وتتبرّع لمساعدة أهلها

وطنا اليوم-عمان:عبرت العارضة الأمريكيّة ذات الأصول الفلسطينيّة بيلا حديد عبر صفحتها على موقع إنستغرام عن حزنها تجاه ما حدث في مرفأ بيروت وتسبب بوفاة أكثر من 150 شخصا وجرح أكثر من 6000.

وأعادت حديد نشر فيديو سبق وأن انتشر بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر سيدة مسنّة تعزف على البيانو في منزلها المهدّم جراء الانفجار.

وقد علّقت بيلا على هذا الفيديو بالعبارات التالية: " عيناي وقلبي يبكيان من أجلك لبنان، فقد توفّي أكثر من 150 شخصا وأصيب الآلاف...أنا آسفة لتحمّلكم هذه الكارثة إخوتي وأخواتي...سأرسل تبرعاتي إلى الصليب الأحمر اللبناني وإلى جميع المنظّمات الإنسانيّة التي تعمل على الأرض في بيروت والمرفقة أسماؤها في هذا المنشور. أتمنى أن تنضمّوا إليّ في هذه المبادرة، فهناك أكثر من 300 ألف شخص تشردوا. ويأتي هذا الانفجار في أصعب الأوقات التي يمرّ بها لبنان جرّاء الأزمات الاقتصاديّة، والسياسيّة، والصحيّة التي تتسبب بفقر، وتشرّد، ومجاعة. علينا دعم شعب لبنان عبر المنظّمات الصغيرة المطلعة على احتياجاته، علينا أن نستمرّ في الحديث عن هذه الأزمة عبر #prayforlebanon ولكن الأهم من ذلك علينا أن نساهم بشكل جماعي في الإغاثة الإنسانية الفوريّة لشعب لبنان."