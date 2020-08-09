الرئيسية | منوعات سوريتان تفبركان قصة اختطافهما للحصول على فدية من زوجيهما

وطنا اليوم-عمان:اختلقت امرأتان سوريتان من مدينة حلب شمالي البلاد حادثة اختطافهما، من أجل الحصول على فدية من زوجيهما، وذلك بالتعاون مع شابين شاركا في تدبير الحيلة.

وقالت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها على فيسبوك إن امرأتين "اختلقتا حادثة خطفهما للحصول على فدية مالية من زوجيهما، وقسم شرطة الشهباء بحلب يكشف ملابسات الحادثة، ويلقي القبض على المتورطين".

وأضافت الوزارة: "ادعى ذوي المرأتين (حلا. ح) و(روضة. ق) وطفلتها البالغة من العمر خمس سنوات، بخطفهما من قبل مجهولين، وطلب فدية قدرها 75 مليون ليرة سورية (حوالي 145 ألف دولار أمريكي).

وذكرت الوزارة أنه "من خلال المتابعة والبحث الجدّي تمكّن قسم شرطة الشهباء في حلب من الوصول إلى المذكورتين، وتبيّن أنهما مستأجرتين شقة سكنية في حي الميدان لوجود خلاف عائلي، وغير مخطوفتين".

وأضافت أنهما "قامتا بتأليف قصة الخطف بالاتفاق مع شابيّن للاتصال مع زوج إحداهن وطلب مبلغ قدره 75 مليون ليرة سورية مقابل إطلاق سراحهما".

كما ألقت الشرطة في مدينة حلب على الشابيّن (محمد. ق) و(محمد. ح)، واعترفا بالتخطيط مع المرأتين لتأليف قصة الخطف واتصالهما مع زوج إحداهما وإيهامه أنهما الخاطفين.

وأثناء محادثة أجراها الشابان مع زوج (روضة. ق) عبر هاتفها، طلبت من زوجها إنقاذها وتسليم المبلغ المطلوب للشابين مقابل تخليصها، وقد كان الشابان يتقاضيان مبلغا ماليا مقابل كل اتصال هاتفي.

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