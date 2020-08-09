الرئيسية | منوعات سعودية تستنسخ واتساب زوجها وتراقبه على مدار 9 أشهر

وطنا اليوم-عمان:يدرس مواطن سعودي، الوضع القانوني لحالته عقب اكتشافه أن زوجته نجحت في استنساخ الواتساب الخاص به، وباتت تتلقى على مدار 9 أشهر نسخة من أي محادثة في جوال زوجها.

وطلبت الزوجة تسوية بعض المتطلبات المالية بينهما قبل حصولها على الطلاق.

واعتبر الزوج تصرف الزوجة تجسساً منهياً عنه وجريمة معلوماتية، ومع ذلك رأى التوصل إلى حل ودي بينه وزوجته، ورفضت الزوجة التحدث في الأمر وأكدت أنها اتخذت قرارها، ولا ترغب في نشر أي شيء عن الواقعة.

من جهة أخرى، حذرت مدربة للأمن السيبراني من استخدام شبكات "الواي فاي" ذات الولوج المجاني والمنتشرة بكثرة في المطارات والمقاهي والفنادق ووصفتها بأنها إحدى بوابات الاختراق

من جانبه، اعتبر المستشار القانوني المحامي خالد أبو راشد أن ما أقدمت عليه الزوجة من استنساخ الواتساب الخاص بزوجها جريمة معلوماتية مكتملة الأركان وعقوبتها السجن مدة عام والغرامة 500 ألف ريال وفق المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية.

وقال إن النظام لم يستثن أي روابط أسرية أو زوجية، إذ يعتبر اختراق الجوال من قبل أي زوج أو زوجة أو أب أو أخ جريمة معلوماتية بغض النظر عن الروابط الأسرية.

وحذر أبو راشد الزوجات من مغبة الإقدام على مثل هذه الأمور كونها جريمة معاقب عليها نظاماً، خلاف أن التجسس منهي عنه شرعاً.

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