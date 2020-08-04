عاد الحديث حول المسلسل الكارتوني الشهير (ذا سيمبسونز) "عائلة سيمبسون"، بعد أن تداول البعض فكرة أنه تنبأ بانفجار مرفأ بيروت، على غرار أحداث أخرى قيل من قبل أيضا إنه تنبأ بها.

وبعد الانفجار الذي وقع الثلاثاء، وراح ضحيته نحو 135 شخصا، فضلا عن إصابة الآلاف بجروح، والخسائر المادية الباهظة، تداول ناشطون مقطع فيديو لمشاهد من المسلسل، تشبه ما حدث في بيروت هذا الأسبوع.

ويظهر في الفيديو "هومر"، وهو شخصية رئيسية في المسلسل الفكاهي، أثناء شرائه متفجرات من متجر، وفي المشهد التالي، يحدث انفجار ضخم، وتظهر سحابة كبيرة، مثل تلك التي ظهرت في بيروت.