 وطنا نيوز -حيوان لاما يناهض العنصرية في أمريكا ويخفض من التوتر
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حيوان لاما يناهض العنصرية في أمريكا ويخفض من التوتر
التاريخ : 07-08-2020 11:09:09 المشاهدات: 1305

وطنا اليوم-عمان:حجز حيوان لاما مكانه وسط حشود خلال مظاهرة في مدينة بورتلاند الأمريكية، وشارك في رفع الروح المعنوية للمحتجين خلال التظاهرات المستمرة احتجاجاً على مقتل جورج فلويد.

وحضر اللاما "قيصر" من مزرعة ميستيك لحيوانات اللاما في منطقة جيفرسون بولاية أوريغون، برفقة صاحبه لاري ماكول، الذي يعمل في تربية الحيوانات وتدريبها لتقديم جلسات علاجية لتعزيز الصحة العقلية في المدارس وعيادات التمريض.

وكتبت كايتلين ريسور، التي رصدت مشاركة "قيصر" في الاحتجاجات بمدينة بورتلاند نهاية الأسبوع الماضي، في تغريدة على تويتر: "بدا الجميع سعيداً حقاً بوجوده هناك، حتى أولئك الذين ارتبكوا قليلاً عند مشاهدته وسط المتظاهرين، وكان حضوراً بالتأكيد داعماً للروح المعنوية للمحتجين".

بدوره كتب ناكايشا دنت، الذي شارك في التظاهرة السلمية بحضور اللاما: "كان الجميع يبتسمون فور رؤيتهم له وهو يركض بجانبهم، ويمكنك الشعور بالأجواء الإيجابية التي أضافها لحركة الاحتجاج في ذلك اليوم، وقد كان حضوره تأكيداً على سلمية التظاهر".


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