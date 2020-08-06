الرئيسية | منوعات شاهدوا : حريق ضخم في أشهر سوق الأعلاف بالسعودية

وطنا اليوم-عمان:اندلع حريق هائل، الأربعاء 5 أغسطس/آب 2020، في سوق الأعلاف بمحافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية بالسعودية ، وهو سوق شهير، وفق ما نقلته وسائل إعلام سعودية.

المصادر ذاتها أكدت أن الحريق الضخم، الذي تسبب في حالة من الهلع وسط ساكني المنطقة، أتى على أكثر من 20 شاحنة محمَّلة بالأعلاف، كما أوردت أن النيران اشتعلت في منطقة صغيرة قبل أن تتسع رقعتها بشكل كبير، بسبب الرياح، لتتحول إلى حريق هائل.

وفق صحيفة "الرائد" السعودية، فإن "قوات الدفاع المدني بالمملكة استطاعت السيطرة على حريق ضخم اندلع الأربعاء، في سوق الأعلاف بمحافظة حفر الباطن".

فيما يعتبر هذا الحريق هو الثاني من نوعه الذي شب بالمنطقة في ظرف 5 أيام، بعد حريق أول لا يقل خطورة.

حريق آخر بالإمارات: في جارة السعودية، الإمارات، شب حريق هائل آخر بسوق شعبي شهير في ولاية عجمان، بالمنطقة الصناعية الجديدة.

وفق صحيفة "البيان" الإماراتية، فإن "فرق الدفاع المدني في عجمان ما زالت تكافح حريقاً متطوراً بالسوق الشعبي في المنطقة الصناعية الجديدة".

فيما لم تكشف السلطات الرسمية بعدُ عن تفاصيله ومُسبِّباته، كما لم يتم الإعلان عن سقوط ضحايا من جراء الحريق.

على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تناقل عشرات من الصور والأشرطة المصورة التي تُظهر النيران وهي تأتي على عدد من المحال التجارية في المنطقة الصناعية، كما أبرزت بشكل مقرب، أعمدةَ الدخان الهائل التي عَلَتْ سماء إمارة عجمان.

من جانبها، لم تكشف بعدُ السلطات المحلية عن سيطرتها على الحريق، في حين أكدت صحيفة "البيان" أنَّ "فرق الدفاع المدني في عجمان ما زالت تكافح حريقاً متطوراً بسوق عجمان الشعبي في المنطقة الصناعية الجديدة".

كما تم إخلاء جميع المباني والمراكز التجارية والأسواق المحيطة بمكان الحادث، بالإضافة إلى إغلاق جميع المنافذ المؤدية إليه.





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