الرئيسية | منوعات هندي مسلم يتعرض لاعتداء بزعم أنه ينقل لحم بقر

وطنا اليوم-عمان:تعرَّض مسلم قرب العاصمة الهندية نيودلهي، الجمعة 31 يوليو/تموز 2020، لاعتداء من مجموعة أشخاص، بزعم أنه ينقل لحم بقر في سيارته.

ذكرت قناة "إن دي تي في" المحلية، أن مجموعة أشخاص أوقفوا سيارة شاب مسلم بمنطقة "غورغاون" قرب نيودلهي، ولدى استفسارهم عن اسمه عرفوا أنه مسلم، فأبرحوه ضرباً بزعم أنه ينقل لحم بقر بسيارته.

أضافت أن الشاب يدعى "لقمان"، وقد نُقل إلى المستشفى بعد تعرضه لعنف شديد.

انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر مجموعة أشخاص ملثمين يركلون الشاب المسلم.

في حين اتهم ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، الشرطة بالـ"تلكؤ" في التدخل لإنقاذ الشاب من أيدي المعتدين.

إلا أن الشرطة لم تصدر بياناً حول الاتهام الموجه إليها، خاصةً أن رجالها وصلوا إلى المكان وكان بإمكانها التدخل سريعاً، بحسب نشطاء التواصل.

خلال السنوات الأخيرة، ازدادت خطابات الكراهية ضد المسلمين في الهند، إذ تشهد البلاد حوادث مماثلة.

العام الماضي، راح الشاب المسلم تبريز أنصاري ضحية هذه الخطابات، وهو ما طرح مجدداً تعرُّض المسلمين للعنف في الهند.

يجدر بالذكر أن العديد من الولايات الهندية تحظر ذبح البقر، وتفرض عقوبات مختلفة على المنتهكين، من ضمنها الغرامات والسجن.

ولأن الهندوسية تقدّس البقر، فإن أغلب الهندوس لا يذبحونها ولا يأكلون لحومها.

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