الرئيسية | منوعات ضبط مصرية انتحلت صفة ابنة عمها لإتمام زواجها

وطنا اليوم-عمان:ضبطت أجهزة الأمن المصرية، إحدى السيدات لقيامهما بانتحال اسم وصفة إحدى أقاربها واستخراج محررات رسمية بالاسم المنتحل لاستخدامها بالزواج من أحد الأشخاص.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة مغاغة) بانتحال اسم وصفة "ابنة عمومتها" حاصلة على دبلوم تجارة ومتزوجة من أحد الأشخاص - مقيمان مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، واستخراج بطاقة رقم قومى بالاسم المنتحل واستخدام تلك البطاقة بالزواج من (أحد الأشخاص– مقيم بذات الناحية) بالرغم من عدم بلوغها السن القانوني للزواج في ذلك الوقت وإنجاب طفله وإثبات بيانات على خلاف الحقيقة باسم الأم المنتحل.

وأضافت التحريات قيام المذكورة بإستخدام تلك البطاقة في إستخراج بطاقة تكافل وكرامة وصرف مبالغ مالية (راتب شهرى) بالاسم المنتحل منذ عام 2016 بلغ إجماليها 16 ألف جنيه دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمديرية أمن المنيا أمكن ضبط المتهمة المذكورة بمسكنها وبحوزتها (بطاقة الرقم القومي بالإسم المنتحل وعليها صورتها الشخصية - قسيمة زواج بالاسم المنتحل منسوب صدورها لمحكمة الأسرة بمغاغة - شهادة ميلاد بالاسم الصحيح) ، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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